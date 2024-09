Le braccia sottili sono la nuova ossessione beauty di TikTok | l’era della body positivity è già finita?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La pancia, i glutei, le gambe, il viso. C’è una parte del corpo femminile che va bene così com’è, senza causarci insicurezze e senza farci spendere uno stipendio in trattamenti e prodotti miracolosi? A quanto pare, no. Almeno: non sui social, che ultimamente mostra una particolare fissazione per leparticolarmente, da allenare con specifici ‘pesi da polso’ o da rimore tramite la chirurgia. Se avete passato un po’ di tempo su, avrete notato che leinfluencer spesso si filmano mentre si truccano o si pettinano con delle fasce ai polsi. Si tratta di pesi ‘indossabili’, che promettono di tonificare lementre si fa altro, trasformando le pulizie o la piega ai capelli in un workout.