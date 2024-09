Le 41 promesse di Trump per il primo giorno alla Casa Bianca Deportazioni tagli ai fondi scuolastici e mance detassate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) New York, 22 settembre 2024. Ilda presidente, se Donalddovesse vincere le elezioni, sarà decisamente il più difficile e impegnativo dell’intero mandato. Almeno stando alle parole del tycoon che in campagna elettorale, secondo il pignolo conteggio effettuato dal Washington Post, ha fatto 41 diverseche saranno tramutate in ordini esecutivi nelle prime 24 ore. “Non sarò un dittatore – ha detto il candidato del Grand old party – tranne che per il”. E pazienza se The Donald vuole mettere le mani anche là dove un presidente non potrebbe. E pazienza se ha martellato il pubblico con le suealmeno 200 volte nei vari appuntamenti elettorali. La classifica L’istruzione è il settore preso più di mira dal candidato repubblicano.