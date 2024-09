Lanterns | Chris Pine veste i panni di Hal Jordan in un impressionante fan-art

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)di Halin unfan-art Secondo quanto riferito, a Josh Brolin era stato offerto il ruolo di Halnella prossima serie DCU, ma recentemente abbiamo appreso che aveva rifiutato. Secondo le notizie successive, anche Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi, Birds of Prey), Matthew McConaughey (Interstellar) e(Star Trek, Hell or High Water) erano in lizza, conche avrebbe ricevuto l’offerta se Brolin avesse rifiutato. Ci sono state notizie contrastanti sul fatto chefosse in lizza, ma sembra essere la scelta più popolare per assumere il ruolo dell’eroe con gli anelli.ha già interpretato un personaggio della DC Comics, Steve Trevor, nei film di Wonder Woman, ma alla maggior parte dei fan non sembra importare visto che il DCEU non esiste più.