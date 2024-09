L' annuncio choc di Donald Trump | Non ci sarò quando vuole ritirarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha affermato che non si ricandiderà nel 2028 nel caso di nuova sconfitta a novembre. «Non credo, non la vedo proprio», ha risposto durante un'intervista a chi gli chiedeva se vedeva la possibilità di una sua nuova candidatura alla Casa Bianca tra quattro anni,avrebbe 82 anni. Nei sondaggi nazionali il tycoon è in leggero svantaggio sulla Harris (ieri la CNN dava 50 a 47%) ma negli Stati decisivi la partita è ancora aperta.ieri ha anche incontrato nella sua residenza di Mar -a -Lago in Florida l'emiro del Qatar, Tamim Al Thani, e il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Than. Lo ha reso noto l'ex presidente stesso con un post su Truth Social. «L'emiro si è dimostrato un leader grande e potente del suo Paese avanzando a tutti i livelli a velocità record - ha scritto- è qualcuno checon forza la pace in Medio Oriente e nel mondo.