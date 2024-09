La World Manufacturing Convention 2024 sarà caratterizzata da una forte presenza internazionale con la partecipazione di 31 rinomate aziende globali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) HEFEI, Cina, 23 settembre/PRNewswire/Ladelsi terrà dal 20 al 23 settembrea Hefei, nella provincia di Anhui. Un totale di 31provenienti da 11 paesi, tra cui Francia, Corea del Sud, Germania, Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi e Malesia, presenteranno le ultime tecnologie e i risultati più recenti in settori quali la produzione intelligente, i componenti per autoveicoli, le apparecchiature di alta gamma e i dispositivi di precisione nell'area espositivadell'evento. Nell'area espositiva esterna, Alstom, l'azienda leader francese, esporrà un modello in scala reale della sua monorotaia a cavalcioni. Il veicolo, lungo circa 26 metri e dal peso di circa 30 tonnellate, fa parte del sistema di trasporto ferroviario urbano. Può raggiungere velocità fino a 80 chilometri all'ora.