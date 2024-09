La Carrarese arriva a La Spezia affamata di punti Le due squadre sono già quasi davanti a un bivio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con una sola vittoria nelle prime cinque giornate di quella Serie B ritrovata dopo 76 anni, ottenuta nel match “casalingo” giocato contro il Sudtirol sul campo neutro di Pisa (in attesa di tornare allo stadio dei Marmi al termine dei lavori di adeguamento), lanon si presenterà di certo al Picco con i favori del pronostico contro lodi Luca D’Angelo, che è invece ancora imbattuto e nelle due gare giocate di fronte al proprio pubblico ha superato per 2-1 prima il Frosinone e poi il Cesena. Tre sconfitte in altrettante trasferte invece per gli apuani di Antonio Calabro, che hanno accusato forse più del previsto l’impatto con la cadetteria ecaduti in ordine di tempo a Cesena, a Cremona e infine a Catanzaro. E non è andata meglio poi nell’ultimo turno di campionato dopo la sosta per le nazionali, con lo 0-2 incassato dal Sassuolo all’Arena Garibaldi.