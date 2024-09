Joe Bastianich | Il fine dining è morto L’alternativa? Fare qualità a prezzi popolari

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lo smashburger di Joeè diventato un fatto popolare quando lui stesso ha deciso di portarlo in televisione in una puntata dell’ultima edizione di Masterchef. Molti hanno scoperto proprio in quella occasione dell’esistenza di questo burger smashed (schiacciato), morbido dentro e croccante fuori, che forse «rappresenta l’America più di un burger tradizionale», come provoca Joe. L’ abbiamo raggiunto al telefono per farci raccontare il nuovo store Joe’s American Smashburger, in cui mangiare senzalunghi banchetti, e che inaugura a Milano in Corso di Porta Romana 94 il prossimo 25 settembre. È il primo store su strada: si esce dal Mercato Centrale per la prima volta e ci si mette a nudo in un point dedicato. Cosa significa questo cambio di passo? Era una cosa già in programma, uno dei tanti punti che saranno.