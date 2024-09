Il Pd ora passa all’attacco | Sul fronte scuole e sanità il fallimento è totale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Per l’ospedale di Cingoli, in zona disagiata, dopo quattro anni e mezzo non si è visto nulla. Punto di primo intervento? Acquisto di attrezzature? La situazione è ancora peggiore. Quanto al polo scolastico: è competente la Provincia per il progetto di fattibilità. Ma quello esecutivo a tutt’oggi non esiste. Lo stanziamento governativo da 21 milioni e 900mila euro, salito a 26 milioni grazie al nostro impegno, adesso è di circa 32 milioni di euro. E da un anno è depositato nella casse della Provincia il 40 per cento del finanziamento". Così Raffaele Consalvi, segretario del Pd di Cingoli, ha introdotto l’incontro molto partecipato, organizzato all’esterno dello chalet Arena delle Luci sul tema "Scuola e" nell’ambito della Festa itinerante dell’Unità.