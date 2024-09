Giotto campione d’Italia Storico doppio scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due titoli italiani nello stesso giorno. L’impresa è riuscita, ieri, alle formazioni under 16 e under 14 maschili del Ctche si sono laureate campioninelle rispettive categorie. Per il circolo aretino si tratta di una traguardoe mai raggiunto prima, che conferma il club guidato dal presidente Luca Benvenuti come uno dei migliori a livello nazionale per quanto concerne il settore giovanile. Entrambe le squadre hanno trionfato al termine di un percorso fatto di impegno, sacrificio, dedizione che ha permesso ai ragazzi di trasformare un sogno in realtà. Nell’ under 16 la conquista del tricolore a squadre porta la firma di Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia e Giamarco Cartocci che guidati dal maestro Alessandro Caneschi sono saliti sul gradino più alto del podio nelle finali che si sono giocate sui campi del Galimberti Tennis Team di Cattolica.