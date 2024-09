Friedkin acquista l’Everton i Toffies si aggiungono al portfolio con Roma e Cannes

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) IlGroup ha compratoFootball Club. Gli imprenditori americani hanno adesso un terzo club calcistico (oltre allae al) che milita nella Premier League britannica. Perpotrebbe trattarsi di un’occasione di rilancio: il club di Liverpool al momento si trova al 19° posto in classifica con un solo punto in 5 partite. Ai non brillanti risultati sul campo si accompagnano risultati finanziari non entusiasmanti. La nota ufficiale Così si legge in un comunicato ufficiale: “Blue Heaven Holdings e TheGroup confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nelFootball Club. La transazione è soggetta all’approvazione normativa, tra cui quella della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority”.