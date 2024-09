FashioNite studenti-stilisti per un giorno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una manifestazione dedicata alla moda, grazie all’organizzazione della Proloco cittadina, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura, e all’intraprendenza deglicusanesi, che sono diventatiper un. Nella serata di sabato, in piazza Cavour, si è svolta la seconda edizione di ““ (nella foto un momento della sfilata), la kermesse che ha coinvolto le attività commerciali del territorio e alcuni istituti scolastici: gli alunni hanno presentato al pubblico i loro modelli che hanno sfilato in passerella, insieme agli outfit degli esercenti. Durante la serata, che si è inserita nel programma della Fashion Week milanese, non è mancato l’intrrattenimento musicale e l’apertura di una mostra di disegni di moda, realizzata dagli allievi della scuola media Zanelli. La.La.