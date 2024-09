Dispersione scolastica in calo ma per i dirigenti non basta | Lavorare sull’occupazione delle famiglie ed evitare le ‘scuole ghetto'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Laè al 9,4%, non è mai stata così bassa”. Parola del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che negli ultimi giorni ha provato a prendersi la rivincita annunciando che gli abbandoni sono scesi sotto quota 10%, raggiungendo il minimo storico con un nettorispetto al 13,3 per cento del 2019. Merito, a detta dell’inquilino di viale Trastevere, di “Agenda Sud” il progetto rivolto alle scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo gradoregioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ma anche di “Education at a Glance 2024” che mira da quest’anno a potenziare le competenze nelle aree del Settentrione e del Centro Italia inserite in contesti difficili e con più alti tassi di