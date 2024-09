Darwin Nunez ha colto la sua occasione | ora si presenta una grande opportunità per il numero 9 del Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Cheabbia fatto più presenze di qualsiasi altro giocatore della scorsa stagione è una stranezza statistica. L’acquisto da 65 milioni di sterline ha giocato 54 partite, ma solo 33 sono state dall’inizio. Sabato, ad Anfield ha finalmente ottenuto il suo primo inizio di stagione sotto il nuovo allenatore Arne Slot. Cheabbia segnato anche 18 gol la scorsa stagione è anche una statistica un po’ fuorviante: solo 11 di questi sono stati in Premier League, e nessuno contro una squadra che è arrivata tra le prime sei. Ha segnato solo in nove delle sue 38 presenze in campionato e ha concluso la stagione con meno gol in campionato di Chris Wood, Nicolas Jackson, Matheus Cunha, Leandro Trossard e altri 14.