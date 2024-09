Costruire linguaggi digitali il servizio civile di Arci a San Giuliano Terme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) San, 23 settembre 2024 - Il comune di Sanha aderito al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in programmi di intervento di “digitale” emanato dal dipartimento per le Politiche giovanili e iluniversale. Il progetto, dal titolo "comuni 2024", è un bandoPisa Aps. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda online (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline..it C’è tempo per candidarsi fino al 26 settembre 2024.