Città di Varese che show Oltrepò e Vogherese ko

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sorrisi per ildi, lacrime per. I biancorossi di Roberto Floris hanno colorato di sole la loro giornata imponendosi in extremis per 4-3 contro l‘Imperia in una sfida vietata ai cardiopatici.diavanti al minuto 6 con un‘autorete di Osagie su cross di Banfi. L‘Imperia pareggia al 31‘ con Giglio, bravo a infilare Piras dopo una sua corta respinta. Al 42‘ il Cdv torna avanti con un‘incornata dell‘ex Giana Erminio Barzotti. All‘8‘ della ripresa l‘Imperia la riprende nuovamente con un tapin di Szerdi. Al 21‘ i liguri passano addirittura in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Bosetti. Il Cdv, però, ci crede e al 39‘ riacciuffa il pareggio con Barzotti. Tutto finito? Nemmeno per idea. Il Cdv, infatti, incarta i tre punti in confezione regalo al minuto 54 con un rigore trasformato da Banfi.