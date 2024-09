Cina | fornira’ cibo piu’ vario per missioni di esplorazione spazio profondo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Hangzhou, 23 set – (Xinhua) – Lasta lavorando per offrire una gammadiversificata di opzioni alimentari per le futuredidello, secondo quanto emerso al Second Frontier Forum of Space Medicine tenutosi a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Durante la Festa di meta’ autunno, conclusasi di recente, una tradizione molto sentita che simboleggia il ricongiungimento familiare, l’equipaggio del Shenzhou-18 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ha gustato le “torte lunari spaziali” ripiene di pasta di loto, oltre ai piatti preferiti dei membri, come l’agnello speziato e le costolette di maiale brasate, preparati in anticipo dal team di supporto a terra.