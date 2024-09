Capua 28 settembre | Ab terra ad astra lettura poetica collettiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di: 2 minuti Sabato 28alle ore 19.00, per la felicità di chi ama leggere e scrivere poesie, l’Accademia Palasciania – in collaborazione conSacra, Cose d’Interni Libri eil Luogo della Lingua Festival, nell’àmbito del Patto per ladi“Città che legge” – terrà nella chiesa di San Salvatore a Corte (, via Principi Longobardi 19; ingresso libero) l’evento «Abad». Si tratta della XIV edizione indi Lavoro dell’evento globale «100 Thousand Poets for Change» (Centomila poeti per il cambiamento), una sorta di grande rito annuale dedicato alla poesia e alla speranza, che al principio d’autunno unisce tutti i continenti fin dal 2011, quando fu ideato dal compianto Michael Rothenberg (1951-2022) e dalla sua compagna Terri Carrion.