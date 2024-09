Brennero stasera su Rai 1 Anticipazioni seconda puntata è caccia al mostro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024), la nuova fiction con Elena Radoninich e Matteo Martari, torna su Rai 1 in prima serata con la. Eva Kofler e Paolo Costa proseguono le indagini per stanare ildi Bolzano che è tornato a seminare il terrore., dove e quando vedere i nuovi episodi La serie, una coproduzione Cross Production e Rai Fiction, è composta da 8 episodi per un totale di 4 appuntamenti.23 settembre va in onda alle 21.30 su Rai 1 la. Il killer di Bolzano è tornato a colpire, dopo anni di silenzio. Un caso difficile, pieno punti oscuri e intricati. E per Paolo Costa, interpretato da Matteo Martari, un ispettore di origini italiane, la sua cattura diventa ogni giorno che passa una vera e propria ossessione. Per lui conta solo questo e il resto della sua vita va a rotoli.