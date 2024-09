Agatha All Along | Perché nessuno dice il nome di Wanda?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024)Allriporta i fan della Marvel a Westview e sembra che i cittadini della città non riescano ancora a pronunciare ildi. Ieri gli spettatori hanno assistito al primo episodio della nuova serie di Disney+. La Marvel sa chiaramente che i fan vogliono sapere cosa sta succedendo alla Strega Scarlatta e ha fatto più volte riferimento alla sua possibile resurrezione durante il primo episodio. Nonostante tutti gli indizi, però, molti abitanti di Westview non riescono a pronunciare ildiMaximoff dopo gli eventi diVision di tre anni fa.Harkness tira in ballo più volte gli eventi del precedente show del MCU e ogni volta che si avvicina alla verità, qualcuno la avverte che non osa pronunciare il suoad alta voce dopo tutto quello che è successo.