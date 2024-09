Urbino meglio gli studenti | Spesso vogliono solo loro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Case acercansi. Eppure gli annunci di offerte, tra privati e agenzie non mancano. Più facile però se si è, perché se si è una famiglia l’impresa può diventare un ‘odissea. I prezzi? Stabili, una media di 300 euro a camera e di 500 per un appartamento. C’è chi come Marta Mazzarella, 29 anni, aci è arrivata dal Friuli Venezia Giulia a 18 per studiare. Triennale e magistrale in Scienze motorie e poi ci è rimasta a lavorare come insegnante. In 11 anni ha cambiato 5 case. "Da lavoratrice ho vissuto il dramma, questa settimana l’ho trovata a San Bernardino e spendo 500 euro per 50 metri quadri scarsi.anche se offri l’equivalente dell’affitto.cercare fuori del centro, in città ho visto delle case che per me non lo sono, praticamente senza finestre".