Topo vivo in un aereo perché è stato fatto l’atterraggio d’emergenza?

(Di domenica 22 settembre 2024) Undella compagnia scandinava SAS (Scandinavian Airlines) ha effettuato un atterraggioa Copenaghen, durante il volo Oslo-Malaga, a causa della scoperta di unlinonel vassoio destinato a una passeggera. La decisione non è frutto di alcun protocollo codificato, ma è stata presa liberamente dalla stessa compagnia aerea. Il portavoce di SAS in Norvegia, Oystein Schmidt, ha spiegato: “Le nostre procedure prevedono che l’venga immediatamente sostituito da un altro e ispezionato. Questo è qualcosa che avviene molto di rado, abbiamo stabilito procedure per tali situazioni, che includono anche una revisione con i nostri fornitori, per garantire che ciò non accada di nuovo“. Anche il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma, ha confermato tutto ciò, spiegando a La Stampa: “Non esistono regole generali.