Terremoto di magnitudo 6 colpisce l’Argentina

(Di domenica 22 settembre 2024) Undi6 sulla scala Richter ha scosso la provincia di San Luis, nell'est del. A riportarlo è l'European Mediterranean Sismological Centre (Emsc), che ha registrato l'evento sismico. La scossa è stata avvertita in diverse aree della provincia, generando preoccupazione tra la popolazione locale. Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate, e le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione. La provincia di San Luis è generalmente considerata una zona a basso rischio sismico rispetto ad altre regioni del, ma scosse di questapossono comunque destare allarme. Le autorità invitano la popolazione a seguire le direttive delle unità di protezione civile, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.