SavianoMeloni a sindaco | governo vicino

(Di domenica 22 settembre 2024) 18.40 Cordoglio del premier Meloni, che è a New York all'assemblea Onu, per le vittime del crollo della palazzina a Saviano (Napoli). Ha chiamato il. Meloni ha espresso a Simonelli e, per il suo tramite, ai parenti delle vittime e alle altre famiglie coinvolte, il proprio cordoglio e quello delper il tragico incidente accaduto questa mattina, ha assicurato la vicinanza delle istituzioni nazionali alle amministrazioni locali e ha ringraziato i soccorritori. Lo ha riferito Palazzo Chigi.