Netanyahu | Hezbollah capirà messaggio

(Di domenica 22 settembre 2024) 15.20 Il premier israelianoha detto che Israele ha "sferrato auna serie di colpi che non immaginava. Se non avesse recepito il, vi assicuro che lo riceverà". "Nessun Paese può tollerare attacchi contro i propri cittadini, contro le proprie città. E nemmeno noi lo tollereremo", ha aggiunto promettendo di riportare a casa i residenti del nord sfollati a causa dei continui combattimenti."Faremo il necessario per ripristinare la sicurezza", ha detto commentando l'escalation delle ultime ore.