Lo ho interpretato come un segno | Enrico Brignano la toccante rivelazione su Gigi Proietti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Eccoci nello studio di Domenica In, il regno di Mara Venier, il programma in onda su Rai 1 la domenica pomeriggio. La puntata è quella di oggi, domenica 22 settembre, dove l'umorismo diha conquistato il pubblico, il tutto in una lunga intervista, a tratti profonda, dove si è messo a nudo su molti aspetti della sua vita privata. L'attore è stato accolto in studio dalla Venier con un video che ha ripercorso i momenti salienti della sua brillante carriera, che lui stesso ha definito con grande chiarezza: "La mia carriera non è stata fulminante a differenza diaccade oggi, nemmeno osteggiata. Spesso si sentono racconti di amarezza, di persone che hanno dovuto faticare. Per me è stato tutto passo dopo passo, non mi sono nemmeno reso conto", ha premesso.