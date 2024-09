Le cronache delle ultime settimane ci hanno messo di fronte all' ennesimo scandalo che ha visto protagonisti un personaggio pubblico di livello istituzionale e un' avvenente signora finora sconosciuta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 22 settembre 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Tra i criteri di selezione della futura classe dirigente, dovrebbe esserci un piccolo test da sottoporre a chi si propone di guidare il Paese. Le domande potrebbero essere queste: 1) in gioventù sei mai stato bullizzato/a in una relazione? 2) più in generale, hai avuto una vita sentimentale infelice tra la pubertà e l’adolescenza? 3) nutri un senso di rancore e rivincita nei confronti del sesso che ti attira? Scherzo, ma non troppo. Lecidiall’che haundie una personache, con il primo, intratteneva una relazione più che amicale (almeno questo non lo ha smentito nessuno dei due).