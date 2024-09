Iran esplosione in una miniera | 51 operai morti Corsa contro il tempo per 22 lavoratori intrappolati nei tunnel

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Oltre 50e 22 ancora. Una fuga di metano sarebbe all’origine dell’nelladi carbone a Tabas, nell’orientale. Una tragedia che ha la sua coda in unailper salvare isopravvissuti ma rimasti bloccati nei. L’è avvenuta nella tarda serata di sabato, mentre circa 70 minatori erano presenti sul posto di lavoro, a 540 chilometri a sud-est di Teheran. In particolare il governatore generale della provincia del Khorasan meridionale, Javad Ghanaat, ha riferito che, per effetto dell’, 22 minatori sono rimastinel blocco C. Diverse squadre di soccorso stanno cercando di salvarli creando un’apertura nel, dove è stata rilevata un’alta concentrazione di gas metano. L’incidente si aggiunge alla lista di tragedie simili avvenute negli anni nelle miniere dell’