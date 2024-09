Inter-Milan | perchè la Curva Nord non fa la coreografia nel derby? Il motivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “Lacomunica che in occasione deldi domani non ci sarà il solito spettacolo della, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di bandierine. Il tutto servirà a rendere launa marea neroblu, pronta a distruggere il Diavolo”. Con questo comunicato diffuso sui social, ladell’ha annunciato che per ilcontro ilin programma stasera non sarà prevista la consueta, ma semplicemente ai tifosi del settore e agli ultras saranno consegnate delle bandierine che in questo modo renderanno lacompletamente nerazzurra, dando comunque un colpo d’occhio importante anche tramite la tv. Ma perché è stato deciso di non realizzare la consueta e spettacolare? Ecco il