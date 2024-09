In auto con un chilo di droga | 21enne arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Foligno (Perugia), 22 settembre 2024 – Un ragazzo, scoperto con undinell’, è statodai carabinieri della sezione radiomobile di Foligno. Colto in flagranza di reato un ventunenne, di origini albanesi, già indagato in passato, che è stato trovato in possesso di ungrammo di cocaina. Per un'infrazione al codice della strada i carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l'uomo mentre era alla guida della proprialungo la strada statale Flaminia all'altezza dello svincolo di Trevi. Il giovane avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso, e così i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e del veicolo che ha permesso di rinvenire un panetto da undi cocaina che era stato ben occultato all'interno della macchina.