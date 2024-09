Hanno avuto grandi vantaggi | cosa sa Scotti su Amadeus e Presta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Virginio, detto Gerry, è senza dubbio uno dei volti più amati della tv. Tante le risate assicurate e solida la sua esperienza tanto da renderlo un personaggio affidabile e apprezzato. Da ieri sera è tornato su Canale 5 con Tu sí que vales, il programma dei talenti di Maria De Filippi, e a breve riprenderà con Io canto Generation. Intanto, in un'intervista concessa a Gente, si è espresso sulla tanto dibattuta rottura trae Lucio. Il successo dei Festival di Sanremo? "ha scelto il manager più bravo che c'è: il mio amico Lucio. Uno dei pochi che mi chiama Virginio, anzi Virgi'. Ogni tanto pensiamo a come sarebbe andata se avessimo lavorato assieme, ma ci diciamo che è meglio così: non ci siamo rovinati l'esistenza", ha risposto il conduttore. La ragione del litigio "non la so", ha precisato.