GTWC Europe WRT firma una meravigliosa doppietta a Monza

(Di domenica 22 settembre 2024) Rimonta e vittoria per WRT nella 3h divalida per il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Ahmad Al Harthy/Sam De Haan/Jens Kligmann, regolarmente iscritti in Bronze Cup, hanno vinto con un minimo scarto nei confronti della BMW n. 32 WRT di Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor e la Ferrari n. 51 di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril. La Ferrari n. 51 AF Corse ha tenuto la vetta durante l’intero primo stint dominando la scena con Alessio Rovera. Il lombardo ha fatto la differenza evitando i tanti contatti che si sono verificati nel corso del primo giro. Su tutti la carambola in curva 1 tra la Mercedes n. 48 Team Winward, l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing e la BMW n. 32 WRT oltre ad un incidente alla ‘Variante della Roggia’ tra la Porsche n. 80 Lionspeed GP, la Ferrari n. 71 Kessel Racing e la Mercedes n.