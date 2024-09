Forza Italia nuovi incarichi | Crescono anche le adesioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Ecco il nuovo esecutivo formalizzato durante la riunione del Direttivo Provincialedi. Segretario provinciale Alessandro Pallassini, vice segretario provinciale Paolo Salvini e dal responsabile organizzativo Michele Commare. Per quanto concerne il dipartimento Giustizia e’stata nominata l’avvocato Lucia Marraudino. Per il dipartimento Giovani sono stati nominati Filippo Batignani e Guglielmo Quattrini. Per il dipartimento Seniores Filippo Fiorentini. La comunicazione sarà affidata a Massimo Rossi e la gestione dei social a Luca Giglioni. Per quanto riguarda le responsabilità sul territorio della Provincia di Siena sono stati individuati Ivano Bisconti per la zona Amiata, per la zona della Val D’Orcia Massimo Bandini, per la zona di Sinalunga Claudio Nannini.