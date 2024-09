Esposito weekend da sogno! Una prima volta speciale in Serie B

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) La famigliaha vissuto undain ambito calcistico. Dopo il gol di Sebastiano in Cagliari-Empoli arriva anche unaper Francesco Pio in Spezia-Carrarese. L’Inter detiene la proprietà del cartellino.– Lo Spezia vince contro la Carrarese con il risultato di 4-2 e protagonista assoluta è la famiglia. Tutti passati dall’Inter, adesso di proprietà nerazzurra è solo l’attaccante classe 2005 Francesco Pio. Proprio lui ha pareggiato al minuto 24 il gol iniziale di Leonardo Cerri. Nel secondo tempo del match diB c’è poi l’apoteosi. Al 47? segna anche il fratello su calcio di rigore, vale a dire Salvatore. Al 61? lo Spezia prende il largo grazie alladoppietta in carriera tra i professionisti per Francesco Pio