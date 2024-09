Cuoco in tutto il mondo | ora cambio vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Chi non sogna di fare un lavoro che permetta di viaggiare inile vedere non solo l’Europa, ma anche Zanzibar, Baleari, Brasile o Sud Africa? Poi, però, può capitare di non avere abbastanza tempo da dedicare alla famiglia. Allora, a volte, è necessario undrastico, come la scelta che ha fatto Jody Meglioli, classe ’79, nato a Scandiano e per tanti anni residente prima a Carpineti e poi a Costa de’ Grassi (Castelnovo Monti), sposato con Silvia Trotta, 32 anni, e con due figlie, Marysol, 17, e Coraline, 9. Dopo aver lavorato per 31 anni come chef e aver viaggiato, per lavoro, inil, dall’Europa al Brasile al Sud Africa, ha deciso di tornare a casa e fermarsi in Appennino, cambiando completamente