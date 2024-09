Cittadinanza agli immigrati l' assalto di Laura Boldrini | aiuto ha già raccolto 100mila firme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) A sinistra hanno deciso di svillaneggiare l'istituto referendario. Se la democrazia diretta è esercitata dal divano di casa, per il tramite della tastiera del computer o con lo smartphone, a votare non ci andrà più nessuno. Ma la demagogia la fa da padrona e si annunciano referendum su tutto. Senza un briciolo di passione, di confronto sulle tesi, di dibattito nel Paese. E così il radicalismo imperante punta a raggiungere entro fine mese – dieci giorni! – cinquecentomilaonline per il referendum sulla. Se oggi ci vogliono dieci anni per ottenere quella italiana, il referendum promosso da parte della sinistra ne propone ovviamente cinque. Non si spiegano le conseguenze, non si raccontano i motivi alla base delle norme da abrogare, ti dicono solo di andare sulla rete e firmare.