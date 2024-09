Cicogna da record | 11 neonati in tre giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Undici parti in tre: una settimana da, quella appena passata, per il reparto di Ostetricia e ginecologia del Santa Maria delle Stelle. Sette bimbe e quattro maschi sono nati fra il 16 e il 19 settembre. Superlavoro per lo staff capitanato dal dottor Giuseppe Losa. Sul fronte ospedaliero, un bel segnale: le nascite a Melzo, dopo anni di rischio esodo, sono ormai da tempo in costante aumento. "Sono la bellezza di 11 i cuccioli che in pochihanno deciso di presentarsi al mondo nelle sale parto di Melzo. Ihanno impegnato lo staff diretto dal dottor Giuseppe Losa in quella che è una delle avventure più belle e entusiasmanti", ha spiegato l’azienda ospedaliera.