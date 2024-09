Ciclismo femminile la startlist della cronometro dei Mondiali 2024 | percorso favorite tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Si aprono idiin Svizzera. La prima gara in programma sarà la. Una corsa di 29.9 chilometri con partenza da Gossau e arrivo a Zurigo. Principale favorita è la campionessa olimpica in carica, l’australiana Grace Brown, che cercherà una clamorosa doppietta. Le principali rivali saranno la britannica Anna Henderson e soprattutto l’americana Chloe Dygert, che va a caccia del bis dopo la vittoria dello scorso anno. Fari puntati anche sulla francese Juliette Labous e poi soprattutto sulle olandesi Demi Vollering ed Ellen Van Dijk e la belga Lotte Kopecky, fresca di titolo europeo e che soprattutto ha messo nel mirino la gara in strada. Per quanto riguarda l’Italia le speranze di provare a conquistare una medaglia sono poche.