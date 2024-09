Avetrana l’ultima polemica sul delitto di Sarah Scazzi e la serie tv Le tappe della vicenda giudiziaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)(Taranto), 22 settembre 2024 - Fa già discutere latv suldi, “, qui non è Hollywood”, annunciata per il 25 ottobre, uno dei fatti di cronaca nera che più hanno fatto parlare (e scrivere) l’Italia. L’ira del sindaco Antonio Iazzi “L’amministrazione Comunale didisconosce la scelta di utilizzare la denominazione del Comune nel titolo del film inerente all’omicidio di. Disconosce altresì voci di presunti accordi o partecipazione ad introiti per il Comune”, scrive il sindaco Antonio Iazzi su Facebook. A febbraio il sindaco aveva firmato un’ordinanza per chiudere via Deledda, poco prima che venisse scarcerato lo ‘Zio’, Michele Misseri. Le polemiche – anche sul circo mediatico – accompagnano il caso fin dall’inizio.