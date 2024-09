WWE | Arriva un’altra cocente sconfitta per Giovanni Vinci ad Apollo Crews basta un roll-up

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 21 settembre 2024) Due settimane fa abbiamo assistito al tanto atteso debutto dia SmackDown dopo settimane di video promozionali e mesi di assenza dal ring. Il primo match in singolo nello show blu è stato però un disastro per l’italiano, unaumiliante in pochi secondi mentre cercava di liberarsi della giacca Gucci personalizzata. Complice anche un arbitro che non ha voluto attendere la completa “svestizione” l’inizio diè stato quindi da incubo, ma ha subito promesso vendetta contro, anche se ha dovuto attendere due settimane prima di tornare sul ring, saltando la premiére di SmackDown su USA Network. Magra consolazione nel post match Questa voltato prima disul ring e ha potuto prepararsi al suono della campanella senza troppi patemi.