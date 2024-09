WTA Seul 2024 la finale sarà tra Haddad Maia e Kasatkina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo un lunghissimo sabato il torneo WTA 500 diconosce le due sue finaliste. All’ultimo atto si affronteranno Beatrize Daria. Per la brasiliana si tratta della secondadella stagione dopo quella persa a Cleveland, mentre per la russa è la quinta stagionale, con l’unica vittoria arrivata sull’erba di Eastbourne.ha eliminato entrambe le sorelle Kudermetova. Nei quarti diera stata Polina ad essere stata battuta nettamente per 6-2 6-1, mentre in semiè arrivata la vittoria contro Veronika con un duplice 6-4. La russa in precedenza aveva sconfitto la bulgara Viktoriya Tomova per 7-5 6-3. Il cammino diè cominciato nei quarti dicon un comodo successo su Emma Raducanu, visto che la britannica si è ritirata dopo il primo set (6-1).