Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 13 | 30

(Di sabato 21 settembre 2024)DEL 21 SETTEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA TIBURTINA FINO ALLO SVINCOLO DI TOR BELLA MONACA; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA OPPOSTA, TRA LE USCITE PRENESTINA E-TERAMO; SULLA STESSATERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, DA LUNEDI’23 SETTEMBRE AL VIA LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: FINO AL 3 OTTOBRE, E SUCCESSIVAMENTE DAL 7 AL 24 E DAL 28 AL 31, A PARTIRE DALLE ORE 21.