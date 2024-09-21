Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 13:30 (Di sabato 21 settembre 2024) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA TIBURTINA FINO ALLO SVINCOLO DI TOR BELLA MONACA; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA OPPOSTA, TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma-TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, DA LUNEDI’23 SETTEMBRE AL VIA LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: FINO AL 3 OTTOBRE, E SUCCESSIVAMENTE DAL 7 AL 24 E DAL 28 AL 31, A PARTIRE DALLE ORE 21.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 12:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA ROMA-TERAMO FINO ALLO SVINCOLO DI TOR BELLA MONACA; ATTENZIONE ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO CI SONO CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO AL RACCORDO IN USCITA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE NORD; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 11. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA FLAMINIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 10:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 9. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI CON USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER ROMANINA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
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