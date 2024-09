Università le iscrizioni sono in aumento del 5 per cento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) URBINO Tra quarantotto ore si aprirà l’anno accademico 2024 - 2025 all’di Urbino. Iniziano le lezioni ma proseguono le immatricolazioni che segnano unrispetto lo scorso anno. A dircelo il pro rettore alla didattica e alla comunicazione Giovanni Bocca Artieri. Intanto, novità di quest’anno, dal primo ottobre la biblioteca di San Girolamo sarà aperta in via sperimentale fino le 22. "Al momento il monitoraggio delle immatricolazioni ci dice che siamo sul livello dello scorso anno, con una leggera crescita del 5% circa. Questa è una buona notizia visto il trend generale del calo demografico e delle immatricolazioni stesse. Ci sarà tempo fino a marzo per iscriversi". Ci ha dato una percentuale, come la traduciamo? "Il dato varia ogni ora e anche gli altri Atenei parlano di percentuali e forniscono i numeri a fine immatricolazione.