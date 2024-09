Pisa-Brescia 2-1 | i nerazzurri vanno in fuga a +3 dal secondo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 - Grande vittoria deidi Inzaghi cheinin classifica in attesa del verdetto sul caso Cittadella che sarà annunciato mercoledì prossimo. Super prestazione di Piccinini, autore di un gol e di un assist, ma il risultato viene fissato sul 2-1 da una rete di Tramoni a un quarto d'ora dallo scadere.PRIMO TEMPO – Ilparte subito col il piede sull’acceleratore. In meno di dieci secondi Bonfanti va al tiro e Lezzerini si salva con un intervento in uscita, poi Tramoni e Piccinini ottengono due rimpalli e iprotestano anche per un intervento in area. Al 2? ilpassa anche in vantaggio. Su contropiede Moreo crossa in mezzo per Piccinini che, di testa, trova la rete del vantaggio. Arena in visibilio. Risponde ilal 17? con un’occasione per Moncini, ma l’attaccante delle Rondinelle ottiene un corner.