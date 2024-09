LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | comincia il Q1!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00no a tornare in pista per il secondo tentativo i piloti, a partire da Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. 10.58 Tutti ai box, Alex Marquez corre a prendere la seconda moto per registrare un altro tempo. 10.56 Si è arreso invece Alex Rins che si arrende e rinuncia alle qualifiche per il dolore. Intanto cade in curva 1 Alex Marquez. 10.55 Binder non fa un gran quarto settore e fa segnare un deludente 1:32.219, dovrà migliorarsi dopo. In testa ora Oira con 1:31.341, poi Mir in 1:31.453. 10.54 Primi tempi ancora alti: Oira in 1:31.920 davanti a Mir, Binder ampiamente sopra l’1’32”. 10.53 Tutti hanno lasciato i box per fare i primi giri cronometrati. 10.51 BANDIERA VERDE! VIA AL Q1! 10.49 Tutto praticamente pronto per la bandiera verde: i primi due accedono al Q2, gli altri partono dalla tredicesima posizione in giù. 10.