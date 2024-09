LIVE – Juve-Napoli 0-0 | finisce in pareggio allo Stadium

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) 19.57 –QUI!non si va oltre lo 0-0 trantus e! 90? – L’arbitro ha concesso quattro minuti di recupero. 90? – Simeone riceve palla a centrocampo, prova il tiro da lontanissimo! Fuori! 89? – WEAH! Errore dela centrocampo, ripartenza del bianconero che calcia e trova una deviazione! 87? – Cambio per il: dentro Gilmour, fuori Lobotka. 83? – Pochi spazi da una parta e dall’altra in questa fase. 80?- Buon lavoro di Neres che sta cercando di dare dinamismo all’attacco. 78?- Cambio: fuori McKennie, dentro Thuram. 75? – Ilha perso peso nella manovra offensiva ma gli azzurri cercano di tenere il baricentro alto. 72? – Triplo cambio per il: fuori Politano, Lukaku e Kvara, dentro Simeone, Neres e Folorunsho.