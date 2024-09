LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | Norris precede Verstappen! Incubo Ferrari | Leclerc e Sainz in quinta fila!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) LADELLA SPRINT RACE DI MOTOGP DALLE 15.00 16.25 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani! Grazie e buon proseguimento di giornata! 16.24 Domani alle ore 14.00 ci attende una gara importantissima!vuole mettere in difficoltÃ. Ce la farà ? 16.23 Sabato disastroso per le. Dopo una FP3 preoccupante, Carlossi è stampato a muro a inizio Q3 e domani sarà 10°, mentre Charles, dopo aver messo a segno un tempo non eccezionale, se l'è visto togliere e domani sarà nono! 16.22 Oscar Piastri si lecca le ferite inposizione a oltre 4 decimi dal compagno, mentre sorprende Nico Hulkenberg sesto! 16.