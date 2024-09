Le ferite della spiaggia ristoranti in ginocchio dopo le forti piogge

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Rimini, 21 settembre 2024 – La quietela tempesta. Le nuvole se ne sono andate e nel cielo c’è il sole che illumina le conseguenze di quasi 72 ore diincessanti. “Non si è salvato nulla del ristorante, è tutto sommerso dall’acqua e ad una prima occhiata i danni superano i 50mila euro”. A parlare è Iuri Bianchi, proprietario del Bistrot del Mare, sulladi fronte a piazzale Kennedy. E’ proprio quella la zona di Rimini che durante gli acquazzoni di questa settimana ha sofferto maggiormente. Come lui sono sott’acqua anche gli stabilimenti balneari vicini e il bar Nettuno. “Il mio locale è quello che ne ha risentito di più – continua Bianchi -. Entrando dentro ci sono un metro e mezzo d’acqua piovana: addio a frigoriferi, macchinari nuovi, lavastoviglie e cella frigorifera. Per non parlare di tutti i generei alimentari da buttare via”.