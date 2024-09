La Germania ha bisogno del debito comune europeo più di quanto voglia credere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 21 settembre 2024) Il report sulla competitivitàdi Mario Draghi contiene moltissime raccomandazioni e proposte, ma, come ampiamente dimostrato dal dibattito di questi giorni, una è più pesante di altre: quella di mobilitare annualmente investimenti pari al cinque per cento del Prodotto interno lordo, cioè oltre settecento miliardi di euro, per favorire una politica industriale. Secondo Draghi, infatti, una cifra del genere non potrà essere raggiunta senza introdurre un. Quella delè una questione antica e divisiva, che ha subito riattivato una serie di schieramenti consolidati: i falchi dell’austerità contro le colombe della spesa pubblica, i frugali Paesi del Nord contro il Sud. Ma la questione chiama in causa un Paese più degli altri: la