Iniziativa pilota per la mobilità green | il progetto di bike sharing

(Di sabato 21 settembre 2024) Includerà almeno anche Grottammare e Cupra, ildiche il comune di San Benedetto ha intenzione di portare avanti prima con unsperimentale, e poi attraverso una rete in grado di assicurare la piena accessibilità su due ruote del territorio costiero. Già prima di quest’estate, in Viale De Gasperi si era valutato di concretizzare un’’, creando postazioni per il noleggio di un centinaio di biciclette all’interno del maggiore comune rivierasco. Ma considerando che entro breve verrà approntato il Pums (Piano urbano dellasostenibile) si era deciso di attendere per capire dove effettuare interventi puntuali.