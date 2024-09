Il vaffa della Germania all’Europa sul mercato comune

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 21 settembre 2024) Laha assunto una posizione sovranista sull’intenzione di Unicredit di acquisire Commerzbank, di cui l’istituto italiano è diventato il primo azionista con il 9%. Ieri il governo tedesco ha comunicato la decisione di non vendere ulteriori azioni di Commerzbank dicendo in una nota che “la strategiabanca è orientata all'indipendenza" e "il governo federale la accompagnerà fino a nuovo avviso, mantenendo la sua partecipazione azionaria". Sembra un'inversione a U, dopo l'annuncio di inizio mese sulla riduzionepartecipazione che sembrava preludere a un'uscita da Commerzbank. Dopo che la tranche ceduta tra il 10 e l'11 settembre è stata acquistata da Unicredit, tutto è cambiato. È comprensibile che vi sia un dibattito a Berlino, soprattutto in un momento di debolezza e incertezza politica come quella che vive il governo Scholz.